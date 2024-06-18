Tuna, incir çekirdeğinin bilimsel çalışmalarının ilk kez gerçekleştirildiğini ve elde edilen sonuçların oldukça umut verici olduğunu belirtti. Özellikle, incir çekirdeğinin çıkarılmasının ardından elde edilen yağın içeriğinin şaşırtıcı derecede zengin olduğunu vurguladı. E vitamini, omega-3, demir, çinko, magnezyum ve kalsiyum gibi besin maddelerinin incir çekirdeği yağında yüksek oranlarda bulunduğunu açıkladı.

Tuna, incir çekirdeği yağındaki E vitamini miktarının argan yağından tam yedi kat daha fazla olduğunu belirterek, bu yağın cilt bakımı ve bağışıklık sistemi üzerinde muazzam faydalar sağladığını dile getirdi. Ayrıca, incir çekirdeği yağındaki gama tokoferolün vücuttaki zararlı hücreleri yok edici etkisinin, incirin doğal bir mucizesi olduğunu ifade etti.

İncirin tıpkı zeytin gibi önemli bir doğal kaynak olduğunu söyleyen Tuna, Kuran'da incire ve zeytine vurgu yapıldığını hatırlattı ve incirin çekirdeğinin gerçek bir hazine olduğunu vurguladı.

Son olarak, incir çekirdeği yağının diyabetik nöropati üzerindeki etkilerini de paylaşan Tuna, Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmanın sonuçlarının oldukça umut verici olduğunu ve bu alanda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.