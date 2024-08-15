Balıkesir’in Havran ilçesinde, bir meyve bahçesinden incir çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, kaçış sırasında bekçilerin üzerine sürdükleri kamyonetle büyük bir tehlike yarattı. Olay, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının hırsızlık olaylarına karşı başlattığı önlemler sırasında meydana geldi.

Olayın detayları

Son günlerde incir bahçelerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı dron ile denetim yapmaya başladı. Bir meyve bahçesinden incir çalındığının tespit edilmesi üzerine, bekçiler şüpheli bir kamyonete “dur” ihtarında bulundu. Ancak, şüpheliler, kamyoneti bekçilerin üzerine sürerek, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bir motosikletin üzerinden geçti ve kaçmaya çalıştı.

2 kişi tutuklandı

Kaçan kamyonet ve içindeki şüpheliler, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait dronla takip edilerek plakaları tespit edildi. Jandarma ekipleri, kısa sürede kamyoneti ve içindeki 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 3’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüpheliden 2’sini tutuklarken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Koruma Başkanı ve Bekçinin açıklamaları

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirterek, "Bölgenin çeşitli kısımlarına foto kapan kameralar yerleştirdik. Müstahsillerimizin araçlarının haricinde geçen araçları da takip ediyoruz. Dron ve korucu görevlilerimizle müdahale ediyoruz. Ancak bu süreçte bazı sıkıntılar yaşıyoruz, büyük kazalar da atlatıyoruz. Amacımız müstahsillerimizin büyük zarar görmeden ürünlerini toplamalarını sağlamak" dedi.

Olayın tanığı ve Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda görevli bekçi Hayri Kozan, "İhbar aldık ve bahçede hırsızlık yapan aracı durdurmak istedik. Ancak araç, bekçimizin motosikletine çarptı ve kaçmaya devam etti. Hırsızlar her zamanki gibi kaçma çabasında oldular. Bu konuda şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.