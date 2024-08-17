İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İnciraltı Bölgesi'nin imar planları ile ilgili yaşanan hukuki süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Belediye, planların hukuki sürecin tamamlanması beklenmeden uygulanamayacağını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İnciraltı Turizm Merkezi'nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde onaylandığı ifade edildi. Ancak bu planlara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle itiraz edildiği ve İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde 21 Ağustos 2023 tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açıldığı belirtildi.

Önemli projeler planlarda yer almadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazında, planların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü olmadan onaylandığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün talep ettiği kamu yararı kararının bulunmadığı ve İzmir Körfez Geçişi gibi önemli projelerin mevcut planlarda yer almadığı vurgulandı. Ayrıca, planlanan alanlarda yüksek yapı yoğunluğu oluşturulduğu, bölgenin doğal yapısına uygun olmayan ticaret ve turizm alanlarının önerildiği kaydedildi.

Belediyenin açtığı davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi, 17 Temmuz 2024 tarihinde başka davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmesi nedeniyle karar vermeye yer olmadığına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu karara İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etti.

Hukuki açıdan uygunsuz

Öte yandan, basına yansıyan açıklamalarda, hukuki süreçler devam ederken 18. Madde kapsamında imar uygulamalarının başlatılacağı ifade edildi. Ancak İzmir 8. İdare Mahkemesi'nin 25 Haziran 2024 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle, bu adımın hukuki açıdan mümkün olmadığı belirtildi.

Halk mağduriyet yaşayabilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuki süreçlerin devam ettiği bu dönemde imar uygulamalarının başlatılmasının bölge halkı için mağduriyet yaratabileceği ve doğru bir yaklaşım olmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Sonuç olarak, belediye, plan çalışmalarına hukuki gerekçelerin giderilmesi halinde katkı sunmaya hazır olduğunu ve sürecin idari ve hukuki açıdan takipçisi olacağını duyurdu.