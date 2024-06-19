Dernek Başkanı Tayfun Karabulut’un çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olumlu yanıt verdi. Başkan Tugay, İnciraltı planlarıyla ilgili uygun görülmeyen hukuki unsurları hatırlatarak, bölgedeki inisiyatif ve derneklerle görüşmek için temel konulardaki itirazların tamamlanma sürecinin beklendiğini ifade etti. Masaya oturmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Tugay, “İçinde bulunduğumuz şartlar, bölgenin doğru şekilde planlanması için hassasiyet taşımaktadır. Hukuki süreç beklediğimiz gibi tamamlandıktan sonra masaya oturmaya hazırız. Görüşmeye her zaman hazırız. . Bu süreç içerisinde tüm muhataplarımızla her zaman görüşmekten de büyük mutluluk duyarız. Tayfun beyle de bayramdan hemen sonra görüşmek için kendisini bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çocukluk ve gençlik çağının geçtiği Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinin planlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İnciraltı deyince yeşil dokusunu tamamen kaybetmiş, sık ve yüksek yapılarla, düzensiz ve çıkmaz sokaklarla dolu bir yer hayal edemiyorum. İnciraltı sadece o bölgede yaşayanlar için değil tüm İzmir için değerli bir yerdir. İnciraltı’nda mülk sahibi olan yurttaşlarımızın haklarını gözeterek ve aynı zamanda o bölgenin yerleşim kalitesini de koruduğumuz bir planlamayı ortak akılla yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

İnciraltı Gelişim Derneği Tayfun Karabulut bölgeyi yakından tanıyan Başkan Cemil Tugay’ın büyük katkı yapacağını açıklamıştı. Dernek Başkanı Karabulut, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın gençliğinin bu çevrede geçtiğinizi biliyoruz. Bölgemizi çok iyi tanıdığını, hatta geçmişte komşuluk yaptığı toprak sahiplerimizin olduğunu da biliyoruz. İnciraltı kentin ekonomisine katkı koyacaktır. İnciraltı planlaması ile yeni bir Kent Ormanı kadar büyük bir alan kamuya kazandırılacak. İnciraltı planlaması ile yapılacak işletmelerle 35 bin İzmirli gencimize iş kapısı olacaktır. İzmir’i sağlık turizminde zirveye taşıyabilir”