Ekim 2024’te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda iptal edilen İnciraltı planları, aradan geçen bir yıla rağmen hâlâ yenilenemedi.

Balçova Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen planların, Ekim 2025 itibarıyla yeniden askıya çıkarılması bekleniyordu. Ancak sürecin sonuçlanmaması, bölge halkı ve mülk sahiplerinde hayal kırıklığı yarattı.

Bölge halkı, planların onay sürecinde yaşanan gecikmenin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

İnciraltı Gelişim Derneği, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Biz toprak sahipleri için geçen her gün adeta bir yıl gibi zor geçmektedir. Planların Turizm Bakanlığı onayı aşamasında yaşanan gecikmeyi yakından takip ettik. Ancak artık sadece biz mülk sahiplerinin değil, tüm İzmir’in uzun süredir beklediği bu planların sonuçlanması gerekmektedir.”

Dernek, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın süreci hızlandırma çabalarına teşekkür ederek, sürecin tamamlanmasının İzmir’in kent vizyonu ve turizm hedefleri açısından da kritik olduğunu vurguladı.

İnciraltı planlarının tamamlanması durumunda, şehrin merkezinde 2 milyon 200 bin metrekarelik yeni kamusal alanın ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik bölgede yer alan mülklerin %99’unun şahıs mülkiyetinde olduğu, bunların yarısının beş nesildir İzmirli ailelere ait olduğu ifade edildi.

Dernek açıklamasında, İnciraltı’nın yıllardır planlama sürecinde kaldığına dikkat çekildi:

“Şehrin kalbinde kırk yılı aşkın süredir planlama bekleyen İnciraltı artık beklemek değil, İzmir’in geleceğine dâhil olmak istiyor. 1/5000 ve 1/1000 planların ardından 18. madde uygulamalarına bir an önce geçilmesi en büyük beklentimizdir.”

İnciraltı Gelişim Derneği, bölge halkının süreci yakından takip ettiğini ve haklarını korumak için birlikte hareket ettiğini belirtti:

“Ata toprağımız üzerinde taş üstüne taş koyan her makamın başımızın üzerinde yeri vardır. Ancak o taşlar bizlere zarar vermediği sürece anlamlı ve kalıcıdır.”

Açıklama, tüm kurumlara süreci hızlandırma çağrısıyla son buldu:

“Tüm kurumlarımızdan beklentimiz; İnciraltı’nın gecikmeden planlanması ve İzmir’in bu önemli kazanımının artık ertelenmemesidir.”