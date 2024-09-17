Karavanların park sorununu çözmek için çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak geçen nisan ayında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda karavan otoparkı açtı. İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilen otopark, 89 karavan, 163 binek araç kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Kentin önemli bir ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, ikinci hamlesini İnciraltı bölgesinde yaptı.

İnciraltı Terminali’nde İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan karavan ve tekne otoparkı hizmet vermeye başladı. Karavanlar için 93, çekme tekneler için 64 park yeri bulunan otoparkın, karavanıyla konaklamak isteyenlere de hizmet vermesi kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, konaklama yapacak karavan kullanıcıları için bölgeye tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri projelendirildi. Otoparkı şimdiden konaklama yeri olarak kullanmaya başlayan yurttaşlar da şehir merkezine yakın ve doğa ile iç içe bir alanda olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık, “İnciraltı Terminali’nde açtığımız karavan ve tekne otoparkı, faaliyete başladı. Otoparkımızda bariyerler ve kamera sistemi aktif edildi. Karavan kullanıcılarının konaklama yapabilmesi için tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri de projelendirildi. Bu otopark, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karavanların konaklaması için yapılan ilk otopark” dedi.

Hızlı ulaşım

Karavan otoparkını konaklamalı olarak kullanmaya başlayan Ahmet Özçilingir, “İzmir’de karavanla kalabileceğimiz kalıcı bir yer arıyorduk. En uygun burayı bulduk. Ben normalde İstanbul’da yaşıyorum. Ağabeyim karavanda yaşamayı düşünüyor. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz, karavanı ev gibi kullanabileceğimiz bir yer arıyorduk. Burası bisikletle ulaşım için rahat. Tramvaya bisikletle 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda doğanın içindeyiz. Şehre de hızlıca ulaşabiliyoruz. Şehrin içinde böyle bir yer olması güzel. İstanbul’da hem şehre yakın hem de doğanın içinde bir kent ormanı yok” diye konuştu.

Karavan ve çekme tekne otoparkı, sadece abonelik sistemine göre hizmet veriyor. Araçların giriş ve çıkışları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. 24 saat yurttaşlara hizmet etmeye başlayan otopark, güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Konaklamalı karavanlar için projelendirilen tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri ise kısa sürede hizmete alınacak.