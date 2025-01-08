Özel günler için kusursuz bir seçenek sunan mekanın ilk etkinliği geçtiğimiz günlerde muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Yıllardır ismini bir çok etkinlikle başarı ile duyuran Dance Art kurucusu Umut Aybar tarafından faaliyete geçirilen mekan, lokasyonu ve etkinliklere uygun dekoru ile kısa sürede İzmir’in gözde etkinlik mekanlardan biri haline gelmeyi hedefliyor. Sektörde kına, düğün ve konsept dans etkinlikleri ile adından söz ettiren Umut Aybar, kendi mekanını açarak sektöre yeni bir yatırım kazandırmış oluyor.

La Vita Bella Event More’un açılış organizasyonuna DJ Necil Aydın müzikleri ile, İsmet Çakmak darbuka şovlarıyla ve Oryantal Gizem ise danslarıyla damga vurdu. Yoğun ilgi gören gecenin rezervasyonları günler öncesinden dolarken geceye katılan İzmir’in önde gelen organizasyon firması sahipleri de doyasıya eğlendi.

Düğün, nişan ve kına gibi birçok organizasyon için tasarlanan bu özel mekan; modern tasarımı, geniş açık hava alanı ve profesyonel hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. La Vita Bella, özel günlerinizi unutulmaz kılmayı vaat ediyor. Farklı konseptlerde organizasyon seçenekleri sunan işletme, aynı zamanda deneyimli organizasyon ekibiyle her detayı özenle planlıyor.

Mekanın kurucusu Umut Aybar, “Misafirlerimizin en mutlu anlarını paylaşmak bizim için büyük bir onur. Her detayda kalite ve konforu ön planda tutarak, unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir Balçova İnciraltı’nda hem romantik hem de modern bir atmosfer arayanlar için yeni adres olmaya aday bu mekan, rezervasyonlar için yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ