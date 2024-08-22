Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, bir incir bahçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, jandarmanın devriye sırasında gerçekleşti.

Jandarma devriyesi suçüstü yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen halk güvenliği çalışmalarında, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Horsunlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye esnasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir şahsa ait incir bahçesinde, H.A.T. isimli şüpheli, incir hırsızlığı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

12 kilogram incirle yakalandı

Yaklaşık 12 kilogram incirle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, tarımsal ürün hırsızlığına geçit verilmedi.

Olaylar ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.