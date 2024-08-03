Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı. Olay, Sevgi Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Uygunsuz davranışlar sonrası bıçaklı saldırı

Olayın detaylarına göre, Başkan Kaya, Sevgi Yolu’nda uygunsuz davranışlarda bulunan ve esnaf ile vatandaşlar tarafından şikayet edilen ayakkabı boyacısı T.B.'yi (42) uyardı. Kaya'nın uyarısının ardından öfkelenen T.B., Başkan Kaya'ya bıçakla saldırmak istedi. Ancak, Kaya'nın ekibi tarafından anında müdahale edilerek saldırı girişimi engellendi.

Şüpheli emniyette

Saldırgan T.B., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.B.'nin daha önce çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin adli işlemleri devam ederken, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başkan Kaya’dan açıklama

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başkan Kaya, “T.B.’nin bıçaklı saldırı girişimi, ekip arkadaşlarımız tarafından fiili bir duruma varmadan engellenmiştir. Saldırgan emniyette ifadesini vermekte olup, adli süreç ilerlemektedir. Sağlık durumumun iyi olduğunu, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara ve olaya hızlı müdahale eden İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim” dedi.