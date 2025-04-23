Aydın’ın İncirliova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene öğrenciler, veliler ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Gösteriler ayakta alkışlandı

Kutlama programı, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’ın günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı. Ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Hançer Baştürk takdim etti.

Bayraklar ve birlik mesajı ön plandaydı

Etkinliklerde öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları, modern danslar ve koreografik gösteriler büyük beğeni topladı. Gösterilerde çeşitli ülkelerin bayrakları kullanılarak barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı. Kutlama, öğrencilerin bando takımı eşliğinde gerçekleştirdiği geçit töreniyle sona erdi.