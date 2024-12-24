Aydın İncirliova Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında ‘Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesi için ilk adım atıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleşecek proje için İncirliova Belediyesi ve GEKA arasında ortak işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Kaya; “Hedefimiz geleceğin modern İncirliova’sını oluşturmak. ‘Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm’ projesi ile modern bir İncirliova için gerekli tüm adımları belirlenen plan dâhilinde atacağız” dedi.