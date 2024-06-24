İncirliova Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, halkın daha sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Periyodik ilaçlama çalışmaları

İncirliova’da sivrisinek ve haşerelerle mücadele, belediye ekiplerinin periyodik olarak yürüttüğü ilaçlama çalışmaları ile devam ediyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, özellikle parklar ve sosyal alanlarında yoğunlaşıyor. Belediye ekipleri, sivrisinek ve diğer zararlı haşerelerin üreme alanlarını hedef alarak etkili bir mücadele yürütüyor.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İlçemizde sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele kapsamında periyodik olarak sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmalarımıza parklarımızda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşerelerden arınmış bir ortamda, rahat ve huzur içerisinde vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizin tüm park ve sosyal donatı alanlarında ilaçlama çalışmalarımızı, görevli personellerimizce ara vermeksizin sürdürüyoruz" dedi.

Halktan destek bekleniyor

Başkan Kaya, ayrıca vatandaşlardan da destek beklediklerini belirterek, "Bu mücadelede halkımızın da desteği çok önemli. Lütfen su birikintilerini önleyerek, çöpleri kapalı alanlarda tutarak ve kişisel hijyenimize dikkat ederek bizlere yardımcı olun" ifadelerini kullandı.