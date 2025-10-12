Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Eğrek Mahallesi’nde yaşayan üretici Esma Kaygısız, büyük emekle yetiştirdikleri incirin yok pahasına satılmasına tepki gösterdi. Çiftçiler, hem Tariş’in alım sürecini erken sonlandırması hem de tüccarların fiyatları düşürmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Fiyatlar üreticiyi mağdur ediyor



İncirin en düşük kalitesine sezon başında 280 TL taban fiyat açıklanmasına rağmen, fiyatların şu günlerde 150 TL’ye kadar gerilediğini belirten Kaygısız, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti:

"Zeytinyağımız da bu sene para etmedi. 100 liraya kadar düşürdüler. İncir çiftine 6 bin lira istediler, ileği ve gübreyi 1000 TL’den aldık. Budama işi başlı başına bir zahmet. Şimdi incir 150 liraya düştü. Çiftçinin bacağından tuttular, paldır küldür sürüklüyorlar."

Yetkililere çağrı: “Çiftçiye sahip çıkın”



Tarımda üretim maliyetlerinin hızla arttığını, ancak ürünün para etmediğini vurgulayan Kaygısız, yetkililere seslendi:

"Milletin efendisi köylü deniyor ama kimse köylünün, çiftçinin yanında değil. Bu işe bir el atsınlar. İncir üreticisi sahipsiz kalmasın."

Üretici, incir üretiminin Aydın ekonomisi için hayati önemde olduğunu hatırlatarak, Tariş Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü’ne çağrı yaptı ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.