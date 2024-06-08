Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan atölyenin açılış törenine İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, çeşitli siyasi partilerin yöneticileri, kurum müdürleri, muhtarlar, STK başkanları, merhum öğretmen Kemal Uysal’ın ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, davetlilerle tek tek ilgilendi ve eğitim atölyesi hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından yapılan kurdele kesimiyle atölye resmen hizmete girdi.

"Önemli olan siyaset değil, İncirliova’ya hizmet etmek"

Başkan Kaya, törende yaptığı konuşmada Kemal Uysal’ın İncirliova halkı için önemini vurguladı. "Kemal Öğretmenimiz, tüm İncirliova halkının değer verdiği, saygı duyduğu bir büyüğümüzdü. Onlarca çocuk okuttu, güzel insanlar ve sporcular yetiştirdi. CHP İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde bile kuru siyaset gütmeyip İncirliova’nın yararına olan her işi destekledi. Bu atölyeye onun adını vermek, herkesin mutlu olduğu bir karar oldu. Çünkü önemli olan siyaset değil, İncirliova’ya hizmet etmek" dedi.

Törende, merhum öğretmen Kemal Uysal’ın kızı Özlem Uysal Tuncer de duygu dolu bir konuşma yaptı. Başkan Kaya’ya teşekkür eden Tuncer, "O her zaman bizim Aytekin Abimiz oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu atölyeye babamın adını vererek de bizi çok onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Murat Arslan da törende söz alarak, mahallesine kazandırılan bu hizmetten dolayı Başkan Kaya’ya teşekkür etti. Açılış törenine katılan davetliler, Kemal Uysal’ın anısını yaşatacak bu eğitim atölyesinin İncirliova için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.