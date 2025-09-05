Aydın’ın İncirliova ilçesinde Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerinin daha iyi şartlarda ders görebilmesi için kırık masa ve sıraları onarıp kaynak yaptı.

Yeni eğitim yılı hazırlıkları başladı

8 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni dönem öncesi okullarda bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Müdür Abanoz, sınıfların temiz, düzenli ve güvenli olması için bizzat çalışmalara katıldı.

Müdür elini taşın altına koydu

Okuldaki kırık masa ve sıraları tamir etmek için kaynak makinesinin başına geçen Abanoz, titiz çalışmasıyla sınıfları yeni döneme hazırladı. Öğrencilerinin derslerini eksiksiz görebilmesi için büyük emek sarf eden müdür, meslektaşları ve okul çalışanları tarafından örnek davranışı nedeniyle tebrik edildi.

Mustafa Abanoz, yaptığı açıklamada, “Okulumuzun eksiklerini gidermek için elimden geleni yaptım. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.