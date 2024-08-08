Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri, İncirliova ilçesinde geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlattı. Belediye sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çalışmalar, kent estetiği ve hijyenine büyük katkı sağladı.

Hedef, hijyen standartlarını yükseltmek

Temizlik ekipleri, İncirliova’da yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarında cadde ve sokakların yanı sıra Cumhuriyet Meydanı’nı da detaylı bir şekilde temizledi. Çalışmalar, kent genelinde hem estetik hem de hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu'ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, temizlik çalışmalarının önemine değinerek, “Aydın’ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, temizlik çalışmalarının, şehrin genel temizliğine katkıda bulunduğunu ve Aydın’ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesini sağladığını belirtti.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

İncirliova halkı, yapılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.