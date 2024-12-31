Bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Indiana Jones and the Great Circle, büyük bir çıkış yakaladı. Oyunun başarısı üzerine Disney’in daha fazla Indiana Jones oyunu talep ettiği öne sürüldü.

Modern Wolfenstein oyunlarıyla tanınan MachineGames, bu kez Indiana Jones evrenini başarıyla oyun dünyasına taşıdı. Gizlilik ve yakın dövüş mekaniklerine odaklanan birinci şahıs bakış açısıyla tasarlanan oyun, Indiana Jones filmlerinin ruhunu yakalamakta etkileyici bir iş çıkardı.

Sızıntıdan gelen bilgi

Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden gazeteci Jez Corden, Xbox Two podcast’inde Disney’in MachineGames’e yeni projeler için teklif götürdüğünü öne sürdü. Corden’ın açıklamasına göre, Disney daha fazla Indiana Jones oyunu istiyor.

Game Pass’te ilk gün çıkışı başarıyı getirdi

Indiana Jones and the Great Circle, Xbox Game Pass’te ilk gün yayınlanarak geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Satış rakamları henüz açıklanmamış olsa da Disney’in aldığı olumlu geri dönüşler nedeniyle yeni projeler üzerinde durduğu belirtiliyor.

MachineGames, oyunun başarısının ardından performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeren güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. PlayStation 5 sürümünün ise 2025’in başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Devam oyunu gelecek mi?

Disney’in yeni oyunlar talep etmesi, serinin genişleyeceğine dair beklentileri artırıyor. Ancak MachineGames’in sıradaki projesinin ne olacağı henüz netleşmedi. Şirketin aynı zamanda Wolfenstein 3 üzerinde çalıştığına dair söylentiler de bulunuyor.