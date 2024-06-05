Hamilton County Adli Tıp Ofisi, mülkte bulunan kalıntılardan birinin 1993'te kaybolan Jeffrey Jones'a ait olduğunu belirledi.

Adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetleri, yanmış ve ezilmiş kalıntıların kimliklendirilmesi için kararlılıkla çalışıyor. Herb Baumeister, 1980'ler ve 1990'lar boyunca genç erkekleri evine çekip öldürmekle suçlanmıştı. Ancak yetkililer onu sorgulayamadan, 1996 yılında intihar etmişti.

Hamilton County Adli Tıp Ofisi, 1996 yılında 18 dönümlük Fox Hollow Farm mülkünde bulunan insan kalıntılarının Jeffrey Jones olarak tanımlandığını açıkladı. Jones, Ağustos 1993'te kaybolduğu bildirilmişti. Bu tespit, mülkte bulunan 10.000'den fazla kalıntının yeniden incelenmesi sonucunda yapılan üçüncü kimlik tespiti oldu.

Hamilton County adli tabibi Jeff Jellison, yanmış ve ezilmiş kalıntıların soruşturmayı zorlaştırdığını belirtti ancak ekip olarak kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. FBI, Indiana Eyalet Polisi, Indianapolis Üniversitesi ve Teksas'taki DNA uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor.

Jellison'a göre, araştırmacılar henüz kimliklendirilmemiş dört ek DNA profiline ulaştı ve toplam kurban sayısı 12'ye yükseldi. Kimliği belirlenemeyen dört DNA profili, genetik soy araştırması için FBI'a gönderilecek.