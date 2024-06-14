2023-24 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Türkiye genelinde 19 milyon, İnegöl’de ise 65 bin dolayında öğrenci karne heyecanı yaşadı. İnegöl protokolü, Cumhuriyet İlkokulunda karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Ülkemizde 4 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2023-24 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. 9 aylık eğitim maratonunun ardından seneyi tamamlayıp karnelerine kavuşan öğrenciler, bu sene hem karne hem bayram heyecanını birlikte yaşadı. Pazar günü kutlanacak Kurban Bayramı öncesi 3 aylık tatile merhaba diyen öğrencilerin mutlulukları dikkat çekti. Türkiye genelinde 19 milyon öğrenci karne alırken, İnegöl’de ise bugün 195 okulda 65 bin dolayında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki İnegöl protokolü ise Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek burada öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ

İlkokul öğrencilerine karnelerini takdim eden protokol üyeleri, onları hediyelerle de ödüllendirdi. Karne töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimizin karne törenine katıldık. Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla karnelerini bekliyor. İnşallah gönlünüzden geçtiği gibi olur karneleriniz. Çok yoruldunuz ve eğlenmeyi, dinlenmeyi, tatili hak ettiniz. Önünüzde güzel bir zaman var. Ben öncelikle başarılı bir seneyi geride bıraktığınız için sizleri kutluyorum. Tabi herkes karnesindeki notlarının hepsinin çok iyi olmasını ister. Ama bu bazen olmayabilir. İyi olmayanları önümüzdeki yıllarda telafi edebilirsiniz. Hepiniz çok güzel işler başaracaksınız hayatınızda. Belki ileride içinizden Belediye Başkanları çıkacak, Cumhurbaşkanı çıkacak, Kaymakam, Emniyet Müdürü çıkacak. Sizler de meslek sahibi olarak ülkemize, milletimize hizmet edeceksiniz. Bizler için siz çok değerlisiniz. Alacağınız karnelerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TATİL DÖNEMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM

Kaymakam Eren Arslan ise “Sizlerin bu mutlu ve heyecanlı gününde yanınızda olduğum için ben de çok mutluyum. Uzun bir eğitim öğretim döneminin sonuna geldik ve çok şükür sağlıkla, huzurla bu eğitim öğretim dönemini tamamladık. Şimdi sizler bir tatil, dinlenme ve kendinizi yenileme dönemine giriyorsunuz. Bu tatili en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Eylül ayında yeniden sizleri okullarımızda bekliyor olacağız. Hepinize iyi tatiller” diye konuştu.

MİNİKLERDEN ENSTRÜMAN ŞOV

Konuşmalar sonrası öğrencilere karneleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öte yandan öğrenciler de misafirlerini bağlama ve keman yeteneklerini sergiledikleri bir gösteriyle karşıladı. Miniklerin enstrüman performansları protokol üyelerini mest etti. Öğrenciler, yetenekleriyle dinleyenlerden alkış aldı.