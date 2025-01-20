Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı

İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Diş Hastanesi kavşağında yaşanan kaza, İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan Kenan G. yönetimindeki 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin, U dönüşü yapmaya çalışırken Alanyurt’tan İnegöl yönüne ilerleyen Burak N. yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

4 kişi yaralandı, durumları ciddi

Kazada yaralananlar arasında, Tofaş Şahin’in sürücüsü Kenan G. ve araçta yolcu olarak bulunan Semih G. , Elif G. ile Emin G. yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Semih G. ve Emin G.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.