İlçede dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bugün de etkili oldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bisikletiyle ilerlemeye çalışan bir kişi zor anlar yaşadı. Göle dönen bulvarda bisikleti ile yol kenarına geçmeye çalışan kişi, dengesini kaybederek düştü. Bir başka kişi ise evinin bulunduğu sokakta, yağmur sularına olta attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İlçede ihbar yapılan adreslerde BUSKİ ve belediye ekipleri su tahliye çalışması başlatırken, meteoroloji yetkilileri, son 6 saatte İnegöl’de metrekareye 14,1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.