Yavuz YILMAZ- Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

İnegöl'de ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. İlçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Su birikintisi oluşan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, ihbar yapılan adreslerde su tahliyesi yaptı.

ORHANELİ'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fırtına ve sağanak, Bursa'nın dağ ilçesi 18 bin 500 nüfuslu Orhaneli'de de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğle saatlerinde elektrikler kesildi. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Henüz akım verilmedi. İnternet bağlantısı da yok" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte İnegöl’de metrekareye 26 kilogram, Osmangazi’de ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Açıklamada, yağışların yarın öğleye kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)

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