İnegöl Belediyesi’nde 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kuruldu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen iki akademisyen nezaretinde “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi” konulu eğitim ve ön çalıştay programı gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde yeni dönemin planlamasına başlandı. 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kuruldu. İnegöl Belediyesi Daire Müdürleri ve her müdürlükten ilgili personeller ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademisyenler Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir nezaretinde Stratejik Plan çalışmaları başladı.

EYLÜL AYINDA TASLAK MECLİSE SUNULACAK

Mevzuat gereği Eylül ayında taslağı tamamlanarak meclise sunulması gereken Stratejik Plan için ilk olarak görevli akademisyenler koordinesinde “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi” konulu eğitim ve ön çalıştay programı gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü organizasyonuyla yapılan eğitimde stratejik plan kapsamında bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacak hususlar masaya yatırıldı. Stratejik planın sadece kurum içi değil dış paydaşların da katkı ve destekleriyle hazırlandığına dikkat çekildi.