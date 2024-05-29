İnegöl Belediyesi’nin şehrin merkezinde gerçekleştirdiği Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesiyle, 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın 24 saat faydalandığı yaşayan bir merkez ortaya çıktı. Yaşanan dönüşümle şehir modern bir meydan da kazanmış oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de değişimin süreceğini işaret etti.

BURSA (İGFA) - Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeye imza attı. Binalarla çevrili ve sıkışmış şehir merkezinde önce Hükümet Konağı, Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafe yıkılarak bu alanda 11 dönüm arazi elde edildi. Caddenin iki yakasındaki alan tek parça olarak projelendirilip bütünsellik içeren bir meydan oluşturuldu. Gastro Kafenin de içerisinde yer aldığı Merkez Park ismiyle modern bir sosyal yaşam alanına dönüşen alan, hemen karşıda bulunan ve içerisinde; Gastro İnegöl Restoranı, kafeterya, Nöbetçi Kitaphane, Sergi Salonu ile Yeni Belediye Hizmet Binasının bulunduğu Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı ile birbirini tamamladı.

İNEGÖL’ÜN MERKEZİNDE ARTIK YAŞAM VAR

Şehir merkezinde yaşanan değişim ve dönüşüme dair açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hayal ettikleri ferah, yeşil ve şehirde yaşayan her yaştan insana hitap eden sembol bir meydana kavuştuklarını söyledi. Şehirlerde meydanların kentsel bütünlük içerisinde en önemli alanlar olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Hayalimizde İnegöl’e sembol bir meydan, şehre yakışacak bir merkez kazandırmak vardı. Bu düşünceyle çıktığımız yolda bugün güzel bir sonuç elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezi sıkışmışlıktan kurtaran, şehir merkezini bu şehirde yaşayan insanların kullanımına sunan, modern, geleceğe hitap eden ve huzur veren bir merkeze kavuştuk. Merkezdeki kasvetli yapıları ortadan kaldırarak başladığımız bu süreçte bugün İnegöl’ün meydanı; yeşillerle süslü, yeraltında 390 araçlık otoparkı olan, restoranı ve kafeteryalarıyla, Nöbetçi Kitaphanesiyle, sergi salonuyla ve yaşam alanlarıyla tüm vatandaşlarımıza hitap eden bir meydana dönüştü” dedi.

7/24 YAŞAYAN MERKEZ

Merkez Park projesini de içerisine alan Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanının şehre kazandırdıkları ve özelliklerinden de söz eden Başkan Taban, “Burası tamamıyla vatandaşlarımıza ait bir merkez. Çocukların paten kaydığı, kafeteryasında gençlerin vakit geçirdiği, restoranında 7’den 77’ye herkesin şehrin yöresel lezzetlerini tadabildiği, sergi salonunda sanatın icra edildiği, Nöbetçi Kitaphanesinde ilkokuldan üniversite üstüne kadar öğrencilerin faydalandığı, aynı zamanda belediyemizin de tüm birimlerini tek çatı altında toplayan hizmet binamızın yer aldığı bir proje. 24 saat yaşayan bir meydan ortaya çıktı. Günün her saati hayat var burada. Gastro İnegöl Restoranımız akşam 22.00’a kadar açık, Nöbetçi Kitaphanemiz gece 24.00’a kadar açık, Gastro Kafemiz 24.00’a kadar açık, yine özel bir kafe işletmesi var geç saatlere kadar burada hizmet sunuyor. Hizmet Binamızda Çözüm Merkezimiz ve Zabıtamız 24 saat burada görev yapıyorlar” diye konuştu.

GÜNLÜK 10 BİNİ AŞKIN KİŞİ FAYDALANIYOR

Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanının vatandaşlar tarafından da yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çeken Başkan Taban, “Burada bulunan tüm tesislerimiz vatandaşlarımızın uğrak mekanı haline geldi. Gastro İnegöl Restoranımız günlük 3 bin dolayında misafir ağırlıyor. Yine Gastro Kafe günlük 3 bini aşkın kişiye hizmet veriyor. Meydanda bulunan özel kafe işletmemiz ortalama günlük bin kişiye hizmet veriyor. Nöbetçi Kitaphanemizden her gün 500 öğrencimiz faydalanıyor. Belediye Hizmet Binamıza da günlük girişler 4 bin dolayında. Yani burada oluşan tesisleri günlük 11-12 bin kişi kullanıyor. Bu sayı zaman zaman 15 binleri buluyor. Dolayısıyla yapılan çalışmanın ne kadar gerekli ve kıymetli olduğunu da burada bir kez daha görmüş oluyoruz” açıklamalarında bulundu.