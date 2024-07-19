İnegöl Belediyesi öncülüğünde teknolojinin tarıma entegre edilmesi, güç birliği, yenilikçi proje ve uygulamalar ile İnegöl Tarım Modelinin markalaşma süreci doktora tezine konu olarak dünya pazarında yerini almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın vizyon projelerinden biri olan İnegöl Tarım Modeli, çiftçiler arasında güç birliğini sağlayacak Üreten çiftçiler Kooperatifinin kurulmasıyla başlarken; soğuk hava deposu, meyve kurutma tesisi, yeni ürün denemeleri, makine teçhizat destekleriyle ilmek ilmek işlenerek üreticinin maliyetini düşürerek teknolojik yatırımlarla ürünlerin pazarlanmasında etkin rol aldı. Gelinen noktada İnegöl Tarım Modeli'nin markalaşma süreci dünyanın dört bir yanında adından söz ettirmeye devam ediyor.

MACARİSTAN'DA DOKTORA DERSİ OLARAK ANLATILDI

Güçlü bir sanayi şehri olan İnegöl’de tarım sektörü de son yıllarda yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettirir hale geldi. Şehrin bereketli topraklarında yetişen pek çok ürün hem yurt içi hem yurt dışında damakları tatlandırırken, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Doğan Erasmus kapsamında görevlendirildiği Macaristan Tarım ve Doğa Bilimleri Üniversitesinde farklı ülkelerden gelen doktora programı öğrencilerine İnegöl Tarım Modeli üzerinden şehir markalama hakkında doktora dersi verdi.

İNEGÖL'ÜN MARKASI DÜNYA PAZARINDA TANITILIYOR

İnegöl Tarım Modeli, sadece tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından sınırlı kalmayıp, aynı zamanda şehir markalaşması açısından da dikkat çekmekle birlikte İnegöl’ün tarımdaki inovatif yöntemlerinin yerel tarımın küresel pazarlarda tanıtılmasını ve şehrin markalaşmasını hedefleyen bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu modelin ders olarak sunulması, Macaristan ve Türkiye arasında akademik ve tarımsal işbirliğinin yeni bir boyut kazanmasına katkıda bulunuyor. Gerçekleştirilen program ile Macaristan'daki şehirlerin de benzer stratejiler geliştirerek "İnegöl Tarım Modelinin" dünyaya örnek olması hedefleniyor.