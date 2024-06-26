Danimarka'da koalisyon hükümeti, çiftçilerden her bir inek için yıllık yaklaşık 100 Euro vergi alınması konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, gıda kaynaklı emisyonları azaltmayı hedefleyen bir adım olarak hayata geçiriliyor. Meslek örgütleri ve çevreci grupların da katıldığı uzun süren müzakerelerin ardından belirlenen bu karbon vergisi, inek ve koyun gibi geviş getiren hayvanların sindirim süreçlerinde metan üretmeleri nedeniyle uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları

Tarıma yönelik bu ilk karbon vergisi, Danimarka'da hayvancılığın neden olduğu sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hayvancılık sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluştururken, bu emisyonların büyük bir kısmı da özellikle ineklerden kaynaklanıyor.