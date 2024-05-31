Muratpaşa Belediyespor, kadın voleybolunda akıllı yatırım, farklı pazarlama yöntemleri, altyapı ve gençlere verdiği önemle devrim gibi bir modele hazırlanıyor. Bu sezon Kadınlar 2. Lig’de mücadele edecek Muratpaşa, voleybolun başına Rusya’da takımına U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşatan İnessa Korkmaz’ı getirdi.ANTALYA (İGFA) - Korkmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Törende Korkmaz, Muratpaşa Belediyespor’un voleybolda tüm yaş gruplarında 489 sporcusunun bulunduğunu belirterek yeni bir oluşum içerisine gireceğini söyledi.

Başkan Uysal ise 2 sezon önce kadın voleybolunda başladıkları yolculukla bugün altyapı tabanı çok geniş bir kulüp haline geldiklerini söyledi. Uysal, “Gençlerimize, kendi çocuklarımıza güvenerek Hocamız Korkmaz’la başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu yeni yapılanma Türkiye’de kadın voleyboluna yeni isimler kazandıracak” dedi.

İNESSA KORKMAZ KİMDİR?

Muratpaşa Belediyespor’da voleybolun yeni patronu 52 yaşındaki Inessa Korkmaz, Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktaladı. Korkmaz, Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor, Büyükçekmece Voleybol Akademi ve Muratpaşa Belediyesi SigortaShop’ta başantrenörlük yaptı. Korkmaz, U20 takımı başantrenörü olarak görev yaptığı Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşadı.