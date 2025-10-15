AYDIN’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü ADÜ Hastanesinde yaşamını yitirmesinin ardından Nazilli’ye getirilen Yalçın Temel (39) cenazesi için görev yaptığı Nazilli Ceza İnfaz Kurumunda tören düzenlenmesinin ardından memleketi Denizli’nin Kale ilçesinde toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan İnfaz Koruma Memuru Yalçın Temel, 9 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu yaklaşık beş gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 13 Ekim 2025 tarihinde vefat etti.

Mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğan acı haberin ardından, merhum Temel için 14 Ekim 2025 tarihinde, Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bir tören düzenlendi.

Törene; Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Cumhuriyet Savcıları, Kurum Müdürleri, Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanı, kurum idarecileri ve çok sayıda personel katıldı.

Törende konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, “Merhum Yalçın Temel’in geçirdiği kazadan bu yana iyi haberlerini umutla bekledik. Ancak maalesef kendisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurum vaizi tarafından dualar okundu. Merhum Yalçın Temel’in naaşı, ebediyete uğurlanmak üzere Denizli’nin Kale ilçesine gönderildi.

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu personeli, sevilen mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadı.

