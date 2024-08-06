Avrupa'nın önde gelen yonga tasarım firmalarından Infineon, artan rekabet baskısı nedeniyle 1400 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Yapay zeka dalgasının etkisini hissettirdiği yonga sektöründe, Infineon da zorluklar yaşayan firmalar arasında yer alıyor.

Mali durumdaki düşüş

Infineon'un son çeyrek mali tabloları, yüzde 10'luk bir gelir düşüşü ile 3,7 milyar Euro'ya gerilediğini ve net karının yüzde 50 azalarak 403 milyon Euro'ya düştüğünü gösteriyor. 2024 yılı için gelir beklentisi de 15 milyar Euro olarak güncellenmiş durumda. Bu düşüşler, şirketin finansal istikrarını sürdürmek için radikal kararlar almasına neden oldu.

Infineon, mali yükü hafifletmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla 1400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. France24'ün haberine göre, bu süreçte 1400 çalışan daha düşük maliyetli bölümlere kaydırılacak. Infineon, bu yeniden yapılanmanın kısa vadede zorluklar yaratabileceğini ancak uzun vadede toparlanmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, yonga üreticileri arasında büyük bir rekabet yaratıyor. Bu rekabet ortamında, maliyetlerini düşürerek verimliliği artırmaya çalışan firmalar, iş gücü kesintilerine gitmek zorunda kalabiliyor. Infineon'un aldığı bu karar, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor.