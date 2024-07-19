Ünlü sosyal medya fenomeni Buket Sena Özdemir, kariyerine Youtube platformunda 12 yaşında adım attı. İlk videolarıyla ojelerini tanıtan Buket Sena, hızla büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Ailesinin destekleriyle kariyerinde önemli adımlar atan Özdemir, Instagram gibi platformlarda da etkinlik göstererek influencer olarak adından söz ettirmeye başladı.

Ünlü markalarla iş birliği fırsatı

Eğitim hayatında da başarılarıyla dikkat çeken Buket Sena Özdemir, zamanla dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Fenomenin içerikleri, özellikle genç takipçileri arasında büyük ilgi uyandırırken, sosyal medya üzerindeki etkisi ve yaratıcılığıyla öne çıkıyor.

Buket Sena Özdemir, sosyal medya kariyerindeki başarısını sürekli olarak artırarak, hem içerik üretiminde hem de marka iş birliklerinde profesyonel bir yaklaşım sergiliyor.

İşte Buket Sena'nın ilk videolarındaki halleri..