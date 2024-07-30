Sosyal medyada özellikle mekan önerileri videolarıyla tanınan Özge İlaslan, Buğra İpekçioğlu ile aşk hikayesini ve ilişkilerinin zorluklarını muhabirimiz Sedef Didem Ezme’ye anlattı.

Özge İlaslan, sosyal medyada tanındıktan sonra sevgilisi Buğra İpekçioğlu'nu da bu mesleğe teşvik etti. Birlikte içerik üretmeye başlayan çift, takipçileriyle paylaştıkları videolarla büyük beğeni topladı.

Trafik ışıklarında başlayan büyük aşk

Özge İlaslan ve Buğra İpekçioğlu'nun aşk hikayesi oldukça ilginç bir şekilde başladı. İlaslan, "İlk birbirimizi trafik ışıklarında gördük. Gördüğümüz an birbirimize aşık olduk," diyerek aşklarının başlangıcını anlattı.

"Ayrılıklarımız oldu"

İkili, ilişkileri boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Özellikle uzak mesafe ilişkisi nedeniyle yaşadıkları ayrılıklar, ilişkilerini sınadı. Ancak her defasında birbirlerine olan sevgileri sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardılar. İlaslan, "İlişkimizde aşırı zor zamanlardan geçtik, uzak mesafe yaşadık, bu yüzden ayrılıklarımız oldu ama birçok şeyi birlikte olmak için göze aldık ve devam ettik," ifadelerini kullandı.

"Aşkımızın peşinden gittik"

İlişkilerinin 5. yılını nişan töreniyle taçlandıran çift, bu özel anı muhabirimiz Sedef Didem Ezme’ye anlattı. İlaslan, nişan töreni anındaki duygularını şu sözlerle paylaştı: "Çok heyecanlıydık, o an ikimizin de en çok hissettiği şey, ‘birlikte başardık’ hissi oldu. Çok mutlu ve çok heyecanlıydık. Herkes öğrencisiniz, çok erken falan dedi ama biz kimsenin sözlerine aldırış etmeyip aşkımızın peşinden gittik ve şu an çok mutluyuz."

Çift tanıştıkları trafik ışıklarına nişan kıyafetleriyle gidip fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Özge İlaslan, nişan töreninden renkli görüntüleri de muhabirimizle paylaştı.

İşte renkli kareler...