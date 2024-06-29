KAHRAMANMARAŞ (AA) - ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneğine (KAGİDER) destek verdiği "İş Hayatına Turuncu Destek Projesi" ve "Kadın Girişimcilere Turuncu Destek" projelerinin tanıtımı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

ING Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "İş Hayatına Turuncu Destek Projesi" kapsamında ING Türkiye Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında yer alan ortak çalışma alanından, depremden etkilenen, çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler yararlanabilecek. Bu ofiste aynı zamanda Habitat Derneği tarafından iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları gerçekleştirilecek.

ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadın Girişimcilere Turuncu Destek" projesiyle ise bölgedeki kadın girişimciliğini desteklenmesi amaçlanıyor. Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi hedefleniyor.

ING Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi seminer salonunda düzenlenen projelerin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hayata geçirilen projelerle 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın ING Türkiye ailesinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Gökgöz, "Kahramanmaraş’ın potansiyeline inanarak 11 yıl önce ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'ni kurduk. Projelerimizle bölgedeki iş dünyasını ve girişimciliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Deprem sonrasında bölgenin yeniden kalkınmasına destek sağlamayı öncelediklerini ve toplumsal yatırımları bu yönde şekillendiklerini anlatan Gökgöz, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Habitat Derneği ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle bölgedeki iş dünyasını ve girişimciliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz İş Hayatına Turuncu Destek projemiz ile iki temel amacımız var. Girişimcilerin ihtiyacı olan eğitimleri sağlayarak ekonomiye katkılarını sağlamak ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayarak bölgenin kalkınmasında katkıda bulunmak istiyoruz. Şu ana kadar 25 girişim ve 60 girişimci ortak çalışma alanımız ve eğitimlerden faydalanıyor. Bununla birlikte, kadın girişimciliğinin sürdürülebilir bir ekonomi için önemli olduğuna inanıyoruz.



KAGİDER ile başlattığımız 'Kadın Girişimcilere Turuncu Destek' projemizle de ekonomide kadının güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz. Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesi ING olarak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Kurum içerisinde gururla ifade etmek isterim ki kadın çalışan oranımız yüzde 53, Kahramanmaraş'taki merkezimizde ise bu oran yüzde 72 ve Türkiye’deki kadın yönetici oranı yüzde 20 iken bu oran kurumumuzda yüzde 43'tür. Bu çerçevede KAGİDER ile Kahramanmaraş'taki kadın girişimcileri destekleyecek bir proje hazırladık. Yakın bir zamanda bu projeden 60 kadın girişimcimiz faydalanıyor olacak.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler de deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması için el birliğiyle çalıştıklarını ve ING Türkiye iş birliği ile başlatılan İş Hayatına Turuncu Destek Projesi sayesinde, bölgedeki girişimcilerin ve kadın girişimcilerin eğitim ve mentorluk destekleriyle güçlenmesini hedeflediklerine değindi.

Onkardeşler, Kahramanmaraş Turuncu Ofis'te sunulacak eğitim programlarının bölgedeki girişimcilerin işlerini yeniden kurup büyütmelerine yardımcı olacağını anlattı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise Kadın Girişimcilere Turuncu Destek projesinin Kahramanmaraş'taki kadın girişimciler ve girişimci adayları için önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Bezircioğlu, "Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla çıktığımız bu yolda muhteşem başarılar kazanacağımıza olan güvenim tam." açıklamasında bulundu.

Programa, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Cengiz ile ilgililer katıldı.