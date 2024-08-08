Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar atan ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, bu dönemde aktif toplamını 160,6 milyar TL'ye çıkarırken, 84,2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 101,4 milyar TL kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin net kârı ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dijital dönüşümde öncü: ING Türkiye

ING Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde attığı adımlarla tamamen dijital bir yapıya büründü. Banka, müşterilerine sunduğu dijital hizmetleri genişleterek, finansal teknolojilerde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bu dönüşüm, müşteri memnuniyetini artırırken, aynı zamanda bankanın operasyonel verimliliğini de yükseltiyor.

ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine sağladığı toplam 101,4 milyar TL'lik kredi ile dikkat çekti. Bu kredilerin 84,2 milyar TL'si nakdi kredi olarak sağlanırken, kalan kısmı diğer finansal destekler şeklinde verildi. Bankanın bu dönemdeki aktif toplamı ise 160,6 milyar TL'ye ulaştı.

ING Türkiye'nin 2024 yılının ilk yarısında elde ettiği net kâr, 1,3 milyar TL olarak açıklandı. Bankanın toplam özkaynakları 18,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mevduat büyüklüğü ise 105,9 milyar TL oldu.