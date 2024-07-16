ING Türkiye, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik olarak sendikasyon kredisini yenileyerek dış ticaretin finansmanında kullanacak. 18 ülkeden 31 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde, ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sendikasyon kredisinin detayları

Vade ve Maliyet: 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, Amerikan Doları için "SOFR + yüzde 2,50" ve Euro için "Euribor + yüzde 2,25" olarak belirlendi.

Sürdürülebilirlik Kriterleri: Yenilenen kredi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Performans kriterleri arasında bankanın sağlayacağı yeşil ve sosyal kredilerin miktarı ve Organizasyonel Sağlık Endeksi (OHİ) skoru yer alıyor. Bu kriterlere ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedefleri

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumlandırdıklarını belirtti. Gökgöz, finans sektörünün sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmada dönüştürücü gücüne inandıklarını ve bu kapsamda sürdürülebilir finansmanı önceliklendirdiklerini ifade etti.

Net Sıfır Karbon Hedefi: Gökgöz, kendi operasyonlarında net sıfır karbon hedefiyle ilerlediklerini ve sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlıklarını Türkiye'ye aktararak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Müşteri Destekleri: ING Grubu’nun sürdürülebilir finansman alanında Türkiye’de kurumsal bankacılıkta aksiyon liderlerinden biri olarak konumlanmasından mutluluk duyduklarını belirten Gökgöz, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılayarak rekabette bir adım önde olmalarına katkı sağlamak istediklerini vurguladı.