İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini toplam 176 milyon avro karşılığında yeniledi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 18 ülkeden 31 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, piyasa dinamiklerine paralel, Amerikan Doları için "SOFR + yüzde 2,50" ve Euro için "Euribor + yüzde 2,25" olarak gerçekleşti.

Yenilenen kredi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi.

Bankanın ilave olarak sağlayacağı yeşil ve sosyal kredilerin miktarına, ayrıca Organizasyonel Sağlık Endeksi (OHİ) skoruna bağlı performans kriterlerine ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

- "Operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumlandırdıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmada finans sektörünün dönüştürücü gücü olduğuna inandıklarını belirten Gökgöz, "Bu kapsamda stratejimizde hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlıklarını, deneyimlerini Türkiye'ye aktararak ve güçlü global ağlarından faydalanarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir finansmana stratejik olarak bütüncül yaklaşıyor, temel hedefin yarattığımız etki olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla, hem müşterilerimizin sürdürülebilir finans yol haritalarını oluşturmalarına destek oluyor hem de uluslararası kredi ve borç sermaye piyasalarına erişimlerine katkı sağlıyoruz. ING Grubu'nun, sürdürülebilir finansman alanında, Türkiye'de kurumsal bankacılıkta aksiyon liderlerinden biri olarak konumlanmasından mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendirerek rekabette bir adım önde olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı dördüncü sendikasyon kredisinin yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz."