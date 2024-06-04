İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle yürüttüğü Dijital Öğretmenler Projesi, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde (WSIS) ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler Projesi, uluslararası alanda ödül kazandı.

2020'de başlayan ve 8 bin öğretmene ulaşan proje, WSIS Ödülleri'nde "kapasite geliştirme" kategorisinde en çok oyu alan proje oldu.

Dijital Öğretmenler projesiyle öğretmenlerin dijital dönüşümün bir parçası olması ve edindikleri dijital becerileri öğrencilere aktarması amaçlanıyor.

Türkiye'nin her yerinden öğretmenlerin başvurabildiği projenin ilk aşamasında 1000 öğretmen, 5 hafta süren ve ODTÜ'lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programı kapsamında dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video-fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama konularında eğitim alıyor.

Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk fazın ardından seçilen 100 öğretmene ise VR gözlüklerle sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye ikinci faz eğitim sunuluyor.

WSIS Ödülleri'nde seçilen projeler, farklı kategorilerde herkesin katılabildiği oylamalar sonucunda ödüllendiriliyor.



2024'te başvuru yapan 1049 proje arasından 360'ı çevrim içi oylamaya hak kazanırken, 2 milyona yakın kişi oy kullandı.