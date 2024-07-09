ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım, yeni genel müdürünü belirledi. 1 Temmuz itibarıyla Murat Yılmaz, ING Yatırım Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Yılmaz, bu görevde ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik edecek.

Murat Yılmaz kimdir?

Murat Yılmaz, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yılmaz, liderlik programları için London Business School ve Lausanne International Institute for Management'ta eğitim aldı.

Kariyerine 1996 yılında Intermedya Grup'ta ekonomi alanında gazeteci-editör olarak başlayan Yılmaz, 1998-2014 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda müfettiş, şube müdürü, saha müdürü ve bölge müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 2014'ten itibaren HSBC'de satış ve operasyon ekiplerine liderlik ederek önemli dönüşüm projelerine imza attı. Son olarak HSBC'de Satış ve Müşteri Kanalları Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Yılmaz’ın ING Yatırım'daki görevi, ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına yön vermek olacak.