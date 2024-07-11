İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan İnciraltı Planları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu alamadığı için sitem etmişti. Ancak bugün yaptığı açıklamada, 12 Temmuz Cuma günü saat 08.30'da Başkan Tugay ile bir araya geleceklerini duyurdu.

Randevu tarihi kesinleşti

Karabulut, daha önce yaptığı açıklamada, Başkan Tugay'dan randevu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirtmişti. Ancak bu açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Özel Kalemi tarafından aranarak, gecikme için özür dilendi ve 12 Temmuz'da randevu verildi.

İNGEDER'den yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay'ın bayramdan sonra bizlerle görüşeceğini açıklamasına rağmen, aradan geçen 23 güne rağmen randevu oluşturulmadığını, geri dönüşün de olmadığını bir sitem şeklinde dün paylaşmıştık. Bu paylaşımımızın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Özel Kalem'den aranarak; gecikmeden dolayı özür dilenmiş ve 12 Temmuz Cuma günü saat 08.30’a randevu verilmiştir," denildi.

40 yıllık bekleyişin sonu mu geliyor?

Karabulut, Başkan Tugay ile yapılacak bu görüşmenin, 40 yılı aşkın süredir beklenen İnciraltı planlarının tamamlanmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. "Bu görüşmenin hem biz toprak sahipleri, hem de İzmir olarak önemli kazanımlar getireceğine inancımız tamdır. Bizler samimiyiz. Başkanımızdan da samimiyet göreceğimizden şüphemiz yoktur," ifadelerini kullandı.