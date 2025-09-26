Juventus’ta harika bir sezon başlangıcı yapan ve dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için Premier Lig devlerinden Arsenal flaş bir teklif hazırlıyor. Arsenal, genç yetenek için 60 milyon Euro artı Trossard'ı teklif etmeye hazır. Ancak Juventus, Yıldız için 90 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus’a teklif sunuyor

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta 20 yaşında müthiş bir performans sergileyen Kenan Yıldız, Premier Lig devlerinden Arsenal’in radarına girdi. Arsenal, Yıldız için Juventus’a önemli bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Radio Radio’da yer alan bilgilere göre, Arsenal, Kenan Yıldız için Leandro Trossard artı 60 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Trossard ve 60 Milyon Euro'luk teklif

Arsenal’in teklifi, Trossard’ın 22 milyon Euro'luk piyasa değeri ile birlikte yaklaşık 82 milyon Euro’ya dayanıyor. Juventus’un Kenan Yıldız için ise 90 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Bu dev teklif sonrası, Juventus ile Arsenal arasında müzakerelerin başlayabileceği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin arttığı ifade ediliyor.

Juventus, artık teklifleri dikkate alacak

Kenan Yıldız konusunda daha önce oldukça katı olan Juventus, artık gelen teklifleri değerlendirebilecek bir noktaya geldi. Ancak, Trossard’ın 31 yaşında olması ve Kenan Yıldız’ın Juventus için önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olması nedeniyle, milli futbolcuyu Juventus’tan koparmanın zor olacağı düşünülüyor.

Juventus için Kenan Yıldız, geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyor ve takımda önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle Juventus, genç yetenek için gelen tekliflere karşı daha temkinli bir yaklaşım sergileyebilir. Ancak, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların nasıl gelişeceğine bağlı olacak.