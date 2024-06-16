İngiliz bir iş insanı, Apple'ın iPhone'undaki mesaj silme sisteminin yanıltıcı olduğunu iddia ederek şirkete karşı 5 milyon sterlin (yaklaşık 6.5 milyon dolar) tazminat davası açtı. Adamın eşi, silindiği düşünülen ancak aile iMac'inde hala erişilebilen mesajları bulduğunu belirtti.

The Times'ın haberine göre, adı açıklanmayan orta yaşlı adam, iPhone'unda gönderdiği özel mesajları silmişti ancak bu mesajlar aileye ait iMac bilgisayarında hala görülebiliyordu. Adam, bu durumun eşinin boşanma kararı almasına yol açtığını ve Apple'ın mesaj silme sisteminin yanıltıcı olduğunu savundu.

Avukat Simon Walton, Apple'ın kullanıcılara mesajların tam olarak ne zaman silindiği konusunda net bilgi vermediğini ve bu durumun birçok kullanıcı için sorun yarattığını belirtti. İş adamı, yaşadığı kayıpların ve zorlukların tazmin edilmesini talep ediyor ve benzer sorun yaşayan diğer Apple müşterileriyle de iletişime geçmeyi planlıyor.

Bu dava, Apple'ın veri güvenliği ve kullanıcı bilinci konularında daha fazla dikkat çekiyor.