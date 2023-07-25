İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan günlük istihbarat raporunda, Rusya’nın, Tahıl Anlaşması’ndan ayrılmasının ardından Odesa'ya ve Ukrayna'nın güneyindeki diğer bölgelere saldırılarının arttığı belirtildi.



Açıklamada, “18 Temmuz 2023'ten bu yana Rusya, Odesa'ya ve Ukrayna'nın güneyindeki diğer bölgelere daha fazla sayıda uzun menzilli saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, orijinal olarak uçak gemilerini yok etmek için tasarlanmış 5,5 tonluk bir silah olan alışılmadık sayıda AS-4 KITCHEN füzesi kullanıldı. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin halen yürürlükte olduğu Ağustos 2022 ile Haziran 2023 arasında Rusya, genel olarak güney limanlarındaki sivil altyapıya saldırmaktan kaçındı. Rusya anlaşmayı yenilemediği için, Kremlin muhtemelen siyasi olarak daha az kısıtlanmış hissediyor ve Ukrayna'nın bu bölgelerde askeri varlık depoladığına inandığı için Odesa'daki hedefleri vurmaya çalışıyor” denildi.



Saldırılar sonucunda Odesa'nın güneyindeki Chornomorsk Limanı'ndaki birkaç tahıl silosu ve tarihi şehir merkezinin de hasar aldığı belirtilen açıklamada, dün Rusya’nın, Romanya sınırına yaklaşık 200 metre mesafedeki Danube Nehri üzerindeki rıhtımlara tek yönlü drone saldırılarını genişlettiği ifade edildi.