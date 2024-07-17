Aydın, Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği bölge olarak bilinirken, incir üreticileri yoğun bir hasat dönemine girdi. Tüm semavi dinlerde kutsal kabul edilen ve düşük kalorisiyle diyetlerde tercih edilen taze incirlerin hasat tarihi belli oldu. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak adlandırılan siyah incirin ilk kesim ve ihraç tarihleri açıklandı. Sarılop incirin hasat tarihi 12 Temmuz, ihracat tarihi ise 13 Temmuz olarak belirlenirken, siyah incirin kesim tarihi 21 Temmuz, ihracat tarihi ise 22 Temmuz olarak duyuruldu.

Aydın'da incir hasadı ve ihracat tarihleri açıklandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde üretilen Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi taze incirlerin kesim ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere yapılan incelemelerde, sarılop çeşidi taze incirin 12 Temmuz'da kesimine ve 13 Temmuz'da ihracatına, siyah taze incirin ise 21 Temmuz'da kesimine ve 22 Temmuz'da ihracatına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu tarihler, komisyon üyelerinin incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde yaptığı fiziksel incelemelere dayanmaktadır.