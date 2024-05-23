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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş ’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Toktaş kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra okul bahçesinde meydana geldi. Öğrenci leriyle birlikte voleybol oynayan Toktaş, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden meslektaşları hemen müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu.

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