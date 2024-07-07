İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, Gazze'deki kriz ve Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ele aldı. Starmer, Gazze'de acil ve kesin bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu ile görüşme

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Netanyahu arasındaki görüşmede Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar konuları ele alındı. Starmer, İngiltere-İsrail işbirliğinin devam edeceğini vurguladı ve İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Starmer, Gazze'deki krizin çözümü için acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Esirlerin hemen salıverilmesi ve insani yardımların ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılması gerektiğini ifade etti.

İki devletli çözüm

Starmer, iki devletli çözüm için gerekli şartların yerine getirilmesinin önemine değindi. Filistin yönetiminin etkili çalışabilmesi için finansal desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes ve insani yardımlar

Starmer'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede de benzer konular ele alındı. Starmer, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve artırılması ile Filistin yönetimine finansal destek gibi öncelikli konularda Abbas'ı bilgilendirdi.