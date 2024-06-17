Bellingham'ın golü galibiyeti getirdi

İngiltere'nin galibiyet golü, 13. dakikada Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan geldi. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Bukayo Saka'nın sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas üzerinde Bellingham kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

İngiltere'nin iddialı başlangıcı

EURO 2020'nin son finalisti olan İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın favorileri arasında yer alıyor. Bu galibiyetle turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Bellingham tarihe geçti

Jude Bellingham, 21 yaşına girmeden EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te forma giyerek 3 majör turnuvada oynayan ilk Avrupalı oyuncu oldu.

Sırbistan'ın mücadelesi

Sırbistan ise sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.

İngiltere ikinci gole yaklaştı

77. dakikada İngiltere, ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Jarrod Bowen'ın etkili ortasında, penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Harry Kane'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direkten döndü.

Maç 1-0 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından İngiltere 3 puanla grup liderliğine yükselirken, Sırbistan ise puansız kaldı.