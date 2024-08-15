İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekonomi yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,7 büyümeyi sürdürebildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 büyüme kaydedildi. Bu olumlu seyrin ana itici gücü, yüzde 0,8 ile hizmet sektörünün güçlü performansı oldu.

Ekonomik sektörlerdeki performans

Hizmet sektörü: Nisan-haziran döneminde yüzde 0,8 büyüme göstererek ekonominin itici gücü oldu.

İmalat ve inşaat sektörleri: Her iki sektör de yüzde 0,1 daralma yaşadı, bu durum ekonominin genel büyüme oranını sınırladı.

Haziran ayı: Ekonomi, haziran ayında büyüme kaydedemedi, ekonomik aktivite yatay seyretti.

Uzman görüşü

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, İngiltere ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında görülen zayıf performansın ardından iki çeyrek boyunca güçlü büyüme kaydettiğini belirtti. McKeown, nisan-haziran dönemindeki büyümenin hizmet sektörü liderliğinde gerçekleştiğini ifade etti. Haziran ayında ekonomik aktivitenin yatay seyretmesinin, özellikle sağlık, perakende ve toptan satışlardaki zayıf performanstan kaynaklandığını belirtti.

Ekonomik verilere bakıldığında, İngiltere ekonomisinin ikinci yarıda nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Özellikle hizmet sektörünün büyüme liderliğini sürdürebilmesi, ekonominin genel büyüme trendi açısından kritik öneme sahip olacak.