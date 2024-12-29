İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad’ın, uygulanan seyahat yaptırımları kapsamında ülkeye girişinin mümkün olmadığını açıkladı.

Tedavi için İngiltere’ye dönme iddiası

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, kanser tedavisi gören Esma Esad’ın yaşam şansının yüzde 50 olduğu öne sürüldü. Esad’ın, tedavi sürecini İngiltere’de sürdürme ve ülkeye dönme niyeti taşıdığı iddia edildi.

Ancak Başbakanlık kaynakları, yaptırımların ve seyahat kısıtlamalarının devrede olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper ve Dışişleri Bakanı David Lammy, Esad’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini kesin bir dille açıkladı.

Pasaport sorunu ve yaptırımlar

Esma Esad’ın 2020 yılında süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemediği, bu nedenle geçerli bir seyahat belgesine sahip olmadığı belirtildi. Aynı zamanda Esad’ın seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğu hatırlatıldı.

Esma Esad’ın babası Fawaz Akhras’ın, kızına destek olmak amacıyla Rusya’ya gittiği öne sürüldü. Ancak, İngiltere’nin mevcut yaptırım politikaları kapsamında Esad ailesine yönelik herhangi bir taviz verilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

İngiltere hükümeti kararlı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık’ta Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, “Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır” ifadelerini kullanarak hükümetin tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Yaptırımlar devam ediyor

Esma Esad, Suriye’deki iç savaş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlar kapsamında, seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi cezai tedbirlerle karşı karşıya kalmaya devam edecek.