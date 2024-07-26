İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, hükümetin elindeki NatWest hisselerini kurumsal yatırımcılara satmayı planladığını açıkladı. Bloomberg News'un haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, kredi kuruluşu NatWest'in hükümet tarafından kontrol edilen hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara satmayı düşünüyor. Bu satış, hükümetin açık piyasa satışları ve yönlendirilmiş geri alımlar yoluyla kademeli olarak NatWest hisselerini azaltma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hükümetin NatWest'teki payı

Şu anda İngiliz hükümeti, NatWest’te yüzde 20'den biraz daha az bir hisseye sahip. Bu hisselerin satışı, hükümetin finansal stratejisi ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

CEO Thwaite'nin açıklamaları

NatWest'in CEO'su Paul Thwaite, hisselerin satışına ilişkin zamanlama, fiyatlandırma ve mekanikler gibi konuların tamamen hükümetin meselesi olduğunu belirtti. Thwaite, "Bu süreçte hükümetin alacağı kararlar bizim için belirleyici olacak," dedi.

Kademeli satış süreci

Hükümetin NatWest hisselerini kademeli olarak satma planı, piyasadaki dalgalanmaların minimize edilmesi ve hisselerin en iyi fiyattan satılması için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu süreçte hükümet, piyasa koşullarını yakından izleyerek en uygun zamanlarda satış yapmayı hedefliyor.