BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Başkan Andrew Bailey dahil 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullanıldı. 4 üye ise faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini belirtti. Bu karar, BoE'nin yıllık enflasyonun hedefi olan yüzde 2 oranında artış gösterdi ve ekonomik büyümenin olumlu yönde ilerlemesi sağlandı.

Anahtar bilgiler:

Faiz Oranı: Yüzde 5

İndirim: 25 baz puan

Enflasyon: Mayıs ve Haziran'da yüzde 2, ancak hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5,7 ile beklentilerin üzerinde

Karar: BoE, faiz indirimi yaparak kısıtlayıcı para politikasının sürdürülmesinin azaltılması kararını aldı.

BoE'nin Açıklamaları ve Gelecek Beklentileri

BoE, manşet enflasyonun tükenmesi ve enflasyon maliyetlerindeki iyileşmenin, ücret ve fiyat belirleme dinamiklerini etkilemeye devam etmesini bekliyor. Açıklamada, enflasyonun orta oranlı yüzde 2 hedefine geri dönülmesi için para politikasının kısıtlayıcı tutulmasının devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kısıtlayıcı duruş: "Kısıtlayıcı tutulma derecesi bir miktarın azaltılması uygun olacaktır" denildi.

Ekonomik büyüme: Ekonomik büyümenin potansiyelinin azalması ve iş gücü piyasasının gevşemesi beklentileri.

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonist baskıların azaltılmasını belirterek, "Enflasyonun düşük tutulmasını sağlamamız ve faizi çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Tarihçe ve önceki faiz sanatları

BoE, Aralık 2021'de politika faizini yüzde 0,25'e yükseltmiş ve 2022'de bu oranı dört kez 25 baz puan artırarak yıl sonunda yüzde 3,50'ye çıkarmıştı. 2023'te ise faiz oranı, yılın ilk beşinci toplantısında gösterge yüzde 5,25'e ulaşmıştı. BoE, Ağustos 2023'ten itibaren bu süreçte sabit tutmuştu.