İngiltere'nin Shetland Adaları'ndaki SaxaVord Uzay Limanı'nda, Alman şirketi Rocket Factory Augsburg (RFA) tarafından gerçekleştirilen bir roket testi sırasında patlama meydana geldi. Unst adasında yapılan dokuz motorlu test sırasında yaşanan "anormallik" nedeniyle roketin bir aşaması kaybedildi. Şans eseri olayda yaralanma olmadı.

RFA yetkilileri, patlamanın ardından durumu kontrol altına aldıklarını ve olayın nedenini belirlemek için uzay limanı yetkilileriyle işbirliği içinde olduklarını açıkladı. RFA sözcüsü, bu tür testlerin yüksek riskler taşıdığını kabul ederek, en kısa sürede normal operasyonlara dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu olay, uzay limanında üç ay önce gerçekleştirilen ve başarılı ilan edilen ilk roket testinin ardından geldi. Unst adası, roketlerin kalkış sırasında yerleşim bölgelerinin üzerinden geçmek zorunda kalmaması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Geçtiğimiz yılın sonunda Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), adadan uzaya roket fırlatılmasına onay vermişti.